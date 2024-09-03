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Первый осенний матч сезона Легенды футбола проведут в Лобне 7 сентября

Команда именитых футболистов «Легенды футбола» во главе с Дмитрием Аленичевым сыграет с любительской сборной в подмосковной Лобне. Матч станет девятым в летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Легендарные футболисты Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Александр Самедов выйдут на поле стадиона «Москвич». Ворота звездной сборной будет защищать Александр Филимонов.

Непобежденной в рамках проекта «Выходи во двор» командой «Легенды футбола» руководит трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Атмосферу большого футбола на стадионе будут поддерживать профессионалы своего дела, которые комментировали десятки матчей проекта «Выходи во двор» телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

​Перед гала-матчем звездные игроки вместе с юными любителями футбола из местных секций проведут разминку и мастер-классы.

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков.

Дата проведения — 7 сентября по адресу: Лобня, улица Иващенко, 1 А, стадион «Москвич».

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.