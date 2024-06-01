Первый фестиваль футбола ПФК ЦСКА «Все сюда!» прошел в Подмосковье

Правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив (АСИ) поддержали первый фестиваль футбола ПФК ЦСКА «Все сюда!» в Домодедове, главной целью которого стал отбор талантливых молодых игроков в команду «армейцев», сообщила пресс-служба организаторов.

До конца года пройдут еще несколько аналогичных мероприятий в Московской области, ближайшее из них запланировано на 15 июня в Одинцове. В состоявшемся фестивале поучаствовали более 100 детей 2015-2015 годов рождения. Они в том числе демонстрировали мастерство в дриблинге, спринте и ударах на точность.

Министр физкультуры и спорта Московской области Алексей Перов и врио главы Домодедова Евгения Хрусталева, а также глава АСИ Светлана Чупшева участвовали в торжественной церемонии открытия спортивного мероприятия. По словам руководителя АСИ, те ребята, кто хорошо себя проявил, но не попал в команду «армейцев», получит рекомендацию в другие футбольные клубы страны.

«Мы с удовольствием поддерживаем такие инициативы. Первый фестиваль проходит сегодня в Домодедове. Мне кажется, он удался, потому что пришло много родителей с детьми. Очень важно, что из 100% заявившихся ребят всего 5% ходят в спортклубы, остальные — ребята, которые пока не выбрали для себя направление. Важно создавать возможности для детей, приучать их к спорту, помогать им выстроить траекторию дальнейшей и здоровой спортивной жизни», — рассказала Светлана Чупшева.

Одной из главных задач футбольного фестиваля назвали вовлечение детей и взрослых в ведение здорового образа жизни. По словам заместителя генерального директора ПФК ЦСКА Евгения Шевелева, многие звезды ЦСКА пришли в клуб еще детьми. В пример он привел бессменного лидера команды Игоря Акинфеева, который попал в ФК в четыре года.

«Один из лучших игроков нашей истории — Александр Головин — попал в ЦСКА из маленького города Кемеровской области. Мы хотим находить людей, которых еще никто не заметил. Для нас цель — и поиск детей, это важно для того, чтобы они получали шанс попробоваться в ЦСКА, и чтобы люди любили футбол и в него играли», — сказал Шевелев.

Всего в фестивале поучаствовали 350 человек, более 100 из них — дети. У посетителей была возможность проверить здоровье в соответствующих шатрах, а также сделать памятное фото с Кубком УЕФА.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.