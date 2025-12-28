Первый этап всероссийского проекта «Кубок Святых Воинов Руси» прошел в Мытищах

Первый этап масштабного всероссийского проекта «Кубок Святых Воинов Руси» прошел в городском округе Мытищи. Мероприятие собрало около 600 спортсменов, а также 500 зрителей и почетных гостей, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие, организованное Общероссийским общественным движением «Сорок Сороков», прошло накануне в спорткомплексе «Строитель».

Турнир, посвященный легендарному воину-монаху Александру Пересвету, открылся торжественным молебном, после которого зрители стали свидетелями зрелищных соревнований по 3 дисциплинам: боксу, армейскому рукопашному бою и самбо. На площадке сошлись спортсмены из разных регионов РФ.

На открытии турнира выступили координаторы-основатели движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Владимир Носов; ответственный секретарь Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиерей Димитрий Болтрукевич; президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили; двукратный олимпийский чемпион, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов; двукратная олимпийская чемпионка, замначальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова; президент Федерации армейского рукопашного боя России, депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов; учредитель благотворительного фонда имени святых мучеников Адриана и Наталии «Твори добро» Илья Аксенов, а также представители православного духовенства, администрации Мытищ, правительства Московской области и другие почетные гости.

«Это очень знаковое событие. Россия возвращается к своей тысячелетней истории и духовным корням. Наш проект призван напомнить, особенно молодому поколению, о подвигах тех, кто создавал великую историю нашей страны — от Александра Невского и Дмитрия Донского до праведного воина Федора Ушакова и воина-монаха Пересвета», — сказал Кормухин.

Он выразил радость, что старт «Кубка Святых Воинов Руси» прошел на земле, связанной с памятью Пересвета, где много лет проводился всероссийский турнир по рукопашному бою его имени. Фестиваль единоборств закладывает в подрастающее поколение не только мужественность и спортивные навыки, но и ответственное отношение к традиционным семейным и духовно-нравственным ценностям.

Диалог о традициях, вере и патриотизме

Фото - © Пресс-служба организаторов проекта «Кубок Святых Воинов Руси» Фото - © Пресс-служба организаторов проекта «Кубок Святых Воинов Руси»

Программа фестиваля объединила не только спортивные соревнования, но и живой диалог о традициях, вере и патриотизме. К участникам и гостям обратились известные спортсмены, общественники, представители православных братств и дружин, а также ветераны и действующие военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения СВО.

«Кубок Святых Воинов Руси» получил широкий общественный резонанс, объединив спортсменов и хранителей исторической памяти. Организаторы планируют, что мероприятие будет продолжаться и дальше, охватывая новые города. Следующие этапы будут посвящены другим выдающимся святым защитникам Родины: Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Федору Ушакову, Даниилу Московскому, Илье Муромскому, Михаилу Тверскому и др.

Финал Кубка состоится в выходные, накануне или сразу после дня памяти царя-страстотерпца Николая II. Второй этап Кубка состоится в феврале или апреле в одном из крупных подмосковных городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.