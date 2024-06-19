Первый Чемпионат по аджилити в столице собрал представителей из более чем 10 регионов

За «Кубок Столицы» по аджилити сражались участники из более чем 10 регионов

В Москве в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» и проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» прошел Первый Чемпионат по аджилити на «Кубок Столицы». Соревнования состоялись в Кинологическом парке на Кольской улице, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Состязания организовала Российская кинологическая федерация при поддержке правительства Москвы. Они проходили с 10:00 до 19:00.

В чемпионате принимали участие пары с собаками разных пород и размеров, новички и титулованные призеры соревнований высокого уровня. На турнир заявилось порядка 70 спортивных пар из более чем десяти регионов России и республики Беларусь.

Участники попробовали свои силы на трассах различного уровня. Для удобства болельщиков были устроены трибуны общей численностью в 170 мест. Кроме того, для лучшего обзора на территории Кинологического парка разместили большие экраны, велась онлайн-трансляция.

В категории «интермедиум» лучшими признаны Мария Кулешова и ее бордер колли Айскнехт Удача. В категории «медиум» первенство взяли Мария Вдовенко и цвергшнауцер Санта Книрис Хью Гранд. А среди самых маленьких собак лучший результат показали Мария Кустарникова и ее джек рассел терьер Вася. Некоторые спортсмены поучаствовали в разных номинациях и категориях, представив по несколько собак на каждый из предложенных стартов.

Спортсменке из Республики Беларусь Наталье Лабчевской и ее бордер колли Unique child of Ru-Ru досталось «серебро» в самой многочисленной ростовой категории «макси».

Мария Томилова и ее бордер колли Эбони Ноуз Эмералд Стар из подмосковной Лобни завоевали бронзу, пройдя 200-метровую трассу чуть более чем за 38 секунд.

Кроме того, в этот же день прошли квалификационные состязания по аджилити для пар, только начинающих спортивную карьеру.

Для участников и призеров организаторы подготовили памятные кубки, дипломы, медали, а также призы для питомцев.

Все результаты состязаний можно посмотреть на сайте.

Также на территории парка были организованы интересные и увлекательные мероприятия для зрителей и болельщиков любого возраста.

Аджилити — это дисциплина дрессировки собак, в которой проводники и их питомцы соревнуются в скоростном преодолении трассы с препятствиями.