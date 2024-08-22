Первую сверхпрочную спортивную площадку установят в Подмосковье

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» приступила к установке первого спортивного комплекса из алюминия особой прочности в общественном пространстве Московской области. Площадку, которая будет состоять из четырех блоков, откроют на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«К производству площадок из анодированного алюминия, который отличается особой прочностью, компания приступила в начале этого года. В разработку технологии, запуск поточной линии и сертификацию нового оборудования компания инвестировала порядка 20 млн рублей. К концу года „КЕНГУРУ.ПРО“ рассчитывает увеличить долю алюминиевой продукции в общем портфеле изделий до 15%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуску производства предшествовал долгий предварительный цикл, включающий в себя мониторинг эксплуатационных характеристик оборудования в разных климатических условиях, особенно в осенних и зимних. Таким образом, эксплуатационные возможности комплексов нового поколения показали их высокую износоустойчивость и гарантию качества не менее 50 лет.

«В Москве в настоящий момент мы наблюдаем устойчивый рост спроса на оборудование из анодированного алюминия. Большинство наших спортивных комплексов размещается в общественно-доступных пространствах: парках, скверах, дворовых и придомовых территориях. Московская область по своей структуре сильно отличается от Москвы, и спрос здесь исходит от частных домовладений. Но, как известно, сейчас происходит активная реконструкция общественных пространств и парков в районных центрах и крупных городских поселениях области. Площадка „Коледино“ находится в начале своего развития. Ожидается, что через несколько лет он будет одним из новых привлекательных территорий, сконцентрировавших в себе не только рабочие места, но и рекреационные зоны, в которых спортивные занятия будут доступны для всех», — подчеркнул генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Спортивные площадки из анодированного алюминия являются уникальной технической и инженерной разработкой компании «КЕНГУРУ.ПРО». Технология производства значительно повышает антикоррозийные свойства спортивного оборудования. В рамках выпуска своей продукции предприятие сотрудничает с российской алюминиевой компанией РУСАЛ.

«Стратегические преимущества алюминия — прочность, легкость и долговечность — дополняются в случае общественных пространств и городской среды еще и его эстетичностью. Алюминий как материал в целом находит все большее применение при строительстве самых различных социальных объектов, а Московская область наряду с Москвой является российским лидером по интеграции малых архитектурных форм из алюминия. Также сложно переоценить роль ведущих представителей бизнеса в продвижении этих инновационных решений», — отметил директор компании РУСАЛ по развитию рынков Евгений Васильев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.