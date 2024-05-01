Первомай в Ступине стартовал традиционной легкоатлетической эстафетой

сегодня в 15:28

В Ступине праздник 1 мая стартовал с соревнований по легкой атлетике. Мероприятие проводилось в 72-й раз и традиционно посвящено победе в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участников эстафеты приветствовала заместитель главы округа Юлия Калинина.

«По доброй традиции мы проводим эстафету. Желаю бодрости духа, здоровья и пусть победит сильнейший», — отметила замглавы.

На старт вышли 37 команд — это более 500 участников, которые бежали круг, разделенный на 12 этапов разной сложности.

Победителем эстафеты в категории общеобразовательных организаций города стала сборная команда школы № 5, вторыми и третьими стали восьмая и вторая школы соответственно.

Первыми среди сельских общеобразовательных организаций стали спортсмены Малинской школы, у Усадовской школы — II место, а у Мещеринской — третье.

Среди высших средних профессиональных заведений самыми быстрыми оказались ребята из техникума им. А. Т. Туманова, его команды заняли I и II места, третьими пришли спортсмены МАИ.

Среди организаций лучшей оказалась сборная команда АО «СМК», вторые — АО «СМПП», третьи — команда «ТЭЦ-17».

В категории спортивных организаций округа первыми на финиш прибежали спортсмены команды SkiTeamStupino, вторыми стали «Фабрика спорта», третьими — СТК «Сокол».

Вне конкурса дистанцию бежали и самые юные спортсмены — воспитанники национального центра здоровья «Арион».

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