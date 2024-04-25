Первого чемпиона школьной лиги по мини-футболу определили в Балашихе

Команда средней общеобразовательной школы № 29 г. о. Балашиха стала победителем школьной лиги по мини-футболу. Специальным гостем финала стал серебряный и бронзовый призер РПЛ, бывший защитник сборной России Иван Новосельцев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Специальным гостем финала стал серебряный и бронзовый призер РПЛ, бывший защитник сборной России Иван Новосельцев.

«У меня тоже были соревнования в школе, правда, не такие масштабные. Подобные проекты важны для популяризации спорта в нашей стране. Спорт — основа человека! Он помогает обретать уверенность и становиться сильнее. Классная Лига. Отмечу сегодняшнюю атмосферу на стадионе, которую создали болельщики. Супер!» — сказал Иван Новосельцев.

В финальных матчах участвовали команды четырех школ г. о. Балашиха: СОШ № 8, СОШ № 7, СОШ № 3 и СОШ № 29.

В решающей игре команда школы № 29 обыграла соперников из СОШ № 27 со счетом 9:4.

Уникальный спортивный проект школьной спортивной лиги был разработан и запущен в 2023 году в городском округе Балашиха по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это первый подобный проект в Подмосковье. В нем принимают участие 29 общеобразовательных школ. Общее количество участников проекта насчитывает более 1,5 тысячи человек.

На сегодняшний день уже проведено свыше 2 000 игр по четырем видам спорта: баскетбол 3×3, волейбол, шахматы и мини-футбол. Результаты всех соревнований идут в общий школьный зачёт. После определения победителей и призеров по всем видам спорта будет определен абсолютный чемпион первого сезона Балашихинской школьной лиги 2023/2024.

Актуальную информацию о проекте можно узнать в телеграм-канале Балашихинской школьной лиги и на официальном сайте проекта.

Мероприятия школьной спортивной лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.