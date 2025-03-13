Первенство Подмосковья по спортивной аэробике завершилось в Жуковском

В Жуковском состоялось первенство Московской области по спортивной аэробике. Соревнования провели на базе МФСК «Метеор». В них приняли участие более 320 человек из Жуковского, Балашихи, Дмитрова, Домодедова, Люберец, Раменского, Можайска, Солнечногорска, Химок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортсмены из Жуковского достойно представили команду города на соревнованиях, став победителями и призерами в разных возрастных категориях. В общекомандном зачете город Жуковский занял первое место в категории 15-17 лет и второе место — в категории 12-14 лет.

Первое место в индивидуальном выступлении в категории 12-14 лет заняла жуковчанка Зарипова Дарина. Также «золото» соревнований у трио из Жуковского: Герца Екатерина, Лапшина Полина, Пономарева Мария. Они выступили в категории 15-17 лет. В группе 15-17 лет первое место у Герцы Екатерины, Лапшиной Полины, Пономаревой Марии, Моренко Ивана, Моренко Сергея.

3 место в групповом выступлении в возрастной группе 9-11 лет заняли Лапшина Яна, Величко Александра, Картинкина Аврора, Карпенко Софья, Шуйская Злата. Пара спортсменов из Жуковского (12-14 лет) Черкасов Артем и Скрипник Екатерина стали вторыми. «Серебро» Первенства также у трио (Зарипова Дарина, Сергеева Ксения, Скрипник Екатерина), группы спортсменок (Зарипова Дарина, Петькова Дарья, Рахова Юлия, Леоновец Елизавета, Протасова Александра) и у Моренко Ивана, который выступал индивидуально в категории 15-17 лет. В этой же возрастной группе второе место у пары Гатиной Полины и Моренко Ивана.

Спортсмены из Жуковского успешно отобрались в сборную команду Московской области и с 14 по 17 марта будут представлять Московскую область на Первенстве Центрального федерального округа в городе Химки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.