Первенство Люберец по футболу среди мужских команд стартует 20 мая

Первенство городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд стартует 20 мая на «Атеси-Арене» (стадион «Электрон») в поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году в окружном Первенстве принимают участие девять команд из городских округов Люберцы, Котельники, Лыткарино. Стартует турнир домашним матчем ФК „Красково“ с ФК „Котельники“. Он пройдет на „Атеси-Арене“ (стадион „Электрон“), начало в 20:00. Приглашаем всех любителей футбола прийти и поддержать спортсменов», — сообщил президент Федерации футбола Люберец Сергей Стрекаловский.

Он также добавил, что в рамках Первенства команды сыграют два круга, между которыми пройдет Кубок по футболу среди мужских команд. Завершатся соревнования в сентябре текущего года.

Вторая игра первенства запланирована на 21 мая: футболисты ФК «Люберцы» встретятся с командой «Урожай». Начало в 20:00, место проведения — «Атеси-Арена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.