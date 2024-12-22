Первая лыжная гонка серии «TOPSKI FAMILY» прошла в Одинцове

Первый лыжный этап традиционной серии стартов для детей и взрослых «TOPSKI FAMILY» на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского собрал любителей лыж всех возрастов в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По традиции участников приветствовал знаменитый лыжник Александр Панжинский, который провел для собравшихся предстартовую разминку. Гостями мероприятия стали российский футболист, обладатель Кубка России Алексей Смертин, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов, а также старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

22 декабря для лыжников были подготовлены семь дистанций от 600 м до 10 км, а также семейная и корпоративная эстафеты. Лыжники принимали участие в соревнованиях в 16 возрастных категориях. Отметим, что формат семейной эстафеты был доступен впервые. Соревнования проходили в три этапа по 600 м. На старт первого этапа вышли папы, второго — мамы, а в третьем круге эстафеты выступали дети.

Корпоративная эстафета также прошла в четыре этапа, которые покоряли команды организаций. В составе каждого коллектива на лыжню должны была выйти, как минимум одна женщина-участница.

На финише каждого лыжника ждала уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик на ёлку. Для тройки победителей были подготовлены кубки и подарки от спонсоров. Награды участникам вручали известные спортсмены. Отметим, что медали всех этапов турниров «TOPSKI FAMILY» формируют единую композицию. Кроме того, по итогам семейного зачета, специальные призы получили шесть лучших пар «ребенок-родитель». Также для гостей и участников мероприятия была подготовлена насыщенная развлекательная программа и спортивная лотерея.

Дополнительную информацию о турнире и допуске на участие можно найти на сайте.

Серия турниров «TOPSKI FAMILY» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.