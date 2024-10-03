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Первая игра на новом футбольном поле состоялась в школе № 11 в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в школе № 11 прошел осенний футбольный турнир, приуроченный к открытию нового футбольного поля, которое появилось благодаря спонсорской поддержке компании «Ультрадекор», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это спортивное событие стало настоящим праздником для всех его участников, ведь на игру поздравить ребят с обретением такого замечательного спортивного ядра приехали бывшие выпускники школы, действующие игроки футбольного клуба «Композит» Морев Е. и Кукушкин А.

Ребят поздравил директор филиала компании «Ультрадекор» Михаил Немченко.

В футбольном турнире приняли участие команды МОУ СОШ 11 (корпус1 и корпус 2), МОУ СОШ 10 имени В. Ф. Быковского, образовательного центра 26 (Буньково).

«Спасибо всем командам за красивую игру! Администрация школы, педагоги, обучающиеся и родители выражают благодарность директору компании ООО „Ультрадекор“ ГМХ» Курбашно Ардашеру Ермамедовичу за современное футбольное поле, на котором можно проводить различные соревнования», — отметил директор школы № 11 Елена Пронина.

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