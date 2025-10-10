Пенсионеры Солнечногорска преодолели более 3 млн шагов в Чемпионате России

В настоящее время команда входит в четверку лидеров.

В составе солнечногорской команды 15 человек, самому младшему из которых 60 лет, а троим старшим — 77 и 78 лет. Ежедневно каждый участник преодолевает не менее 25 000 шагов, фиксируя свои достижения с помощью специального мобильного приложения. С 1 по 9 октября участники суммарно преодолели 3 375 000 шагов, что в среднем составляет 225 000 шагов на каждого члена команды.

Всего в категории «пенсионеры» участвуют 101 команда со всей России. На протяжении двух предыдущих лет долголеты Солнечногорска под руководством тренера Ирины Воробьевой занимали первое место в данном чемпионате.

«Наша команда демонстрирует впечатляющие результаты — сейчас они в четверке лидеров и борются за первое место. Проект „Человек идущий“ важен для популяризации активного и здорового образа жизни среди старшего поколения. Ходьба не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов с разным уровнем физической подготовки. Мы гордимся нашими активными жителями! Они являются примером для всего округа», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Проект «Человек идущий» реализуется Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Чемпионат направлен на повышение ежедневной двигательной активности населения и пропаганду здорового образа жизни среди всех возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.