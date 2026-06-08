Пенсионеры Долгопрудного выступили на спартакиаде в Коломне

Команда пенсионеров из Долгопрудного 6 июня приняла участие в спартакиаде Московской области в Коломне. В соревнованиях выступили восемь спортсменов в возрасте от 65 до 79 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спартакиада прошла в историческом центре Коломны и объединила около 400 спортсменов-любителей со всего Подмосковья. Долгопрудный представили четыре женщины и четыре мужчины, которые выступили во всех заявленных дисциплинах.

Участники бежали кросс, соревновались в плавании вольным стилем, стрельбе из пневморужья, дартсе и настольном теннисе. Также команда приняла участие в комбинированной эстафете, где продемонстрировала навыки в баскетболе, футболе, теннисе и прыжках.

«Третий год долгопрудненская команда участвует в спартакиаде, — рассказала руководитель команды, член правления городского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Зульфия Имамова. — Это всегда яркие эмоции и позитивные впечатления. И пусть в этот раз мы не заняли первых мест, выступили все равно очень неплохо, заходя в первую десятку. А главное — очень дружно и активно поддерживали друг друга!»

Помощь в организации поездки оказал отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Долгопрудного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.