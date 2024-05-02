Павла Десяткова назначили главным тренером ХК «Витязь»

Утвержден состав тренерского штаба хоккейного клуба «Витязь». Его возглавит 49-летний Павел Десятков. Предстоящий сезон станет для него первым в качестве главного тренера клуба КХЛ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В сезонах 2021/22 и 2022/23 Павел Десятков возглавлял тренерский штаб ХК «Сокол» (Красноярск). Под его руководством клуб добился лучшего результата в своей истории — завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги.

Павел Десятков родился 28 февраля 1975 года в Челябинской области. Хоккеем начал заниматься в 10 лет в составе тольяттинской «Лады». В качестве игрока с 1992 по 2004 год выступал за «Ладу», ЦСК ВВС (Самара), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Новокузнецк), «Мечел» (Челябинск) и «Зауралье» (Курган). В 1994 году стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. Тренерскую работу начал в 2006 году в юношеских командах «Лады».

Также в обновленный тренерский штаб подмосковного «Витязя» вошли тренеры Александр Гольц, Дмитрий Кокорев, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артем Захаров и тренер по развитию Артем Оленев.

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