Пауэрлифтеры Подмосковья завоевали 10 медалей на Кубке России

Спортсмены Московской области выиграли пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали на Кубке России по пауэрлифтингу, который прошел 19–26 октября в Ельце, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На Кубке России разыграли награды в классическом троеборье и классическом жиме. Женская сборная Подмосковья стала первой в командном зачете троеборья и второй в жиме. Мужская команда заняла четвертое место в троеборье, набрав 27 очков.

Дарья Валиахметова (до 52 кг, Серпухов) выиграла троеборье с суммой 402,5 кг, выполнила норматив мастера спорта международного класса и установила рекорд России среди юниорок в приседании — 157,5 кг. В абсолютном зачете она стала второй (102,87 IPFGL). В жиме спортсменка взяла золото с результатом 87,5 кг, выполнила норматив мастера спорта и заняла четвертое место в абсолютном зачете (84,92 IPFGL).

Константин Сауков (до 66 кг, Павловский Посад) победил в жиме с результатом 195 кг, выполнил норматив мастера спорта и стал абсолютным чемпионом Кубка России среди мужчин (111,49 IPFGL).

Серебро в троеборье завоевали Ульяна Суслова (до 63 кг, Мытищи) с суммой 422,5 кг и Эмиль Ефанов (свыше 120 кг, Мытищи) с суммой 855 кг. Ефанов выполнил норматив мастера спорта и установил рекорд России среди юношей в приседании — 352,5 кг. Вероника Павленко (до 69 кг, Мытищи) стала второй в жиме с результатом 97,5 кг.

Бронзу получили Евгений Монахов (до 120 кг, Клин) в троеборье с суммой 835 кг и Игорь Суханов (до 66 кг, Красногорск) в жиме с результатом 132,5 кг.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.