Патриотический турнир «Гвардейская машина» прошел в Балашихе

Военно-спортивные соревнования «Гвардейская машина» прошли в Балашихе в преддверии Дня защитника Отечества. Состязания организованы местным отделением Молодой Гвардии Единой России при поддержке администрации города, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, депутат Совета депутатов Антон Орешков, а также ветеран боевых действий, члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Для участников организовали выставку беспилотных летательных аппаратов, где они смогли познакомиться с современными образцами техники и узнать об их применении.

«Такие военно-спортивные форматы важны не только как соревнования, но и как возможность для молодежи почувствовать командный дух, ответственность и связь поколений. Здесь ребята могут попробовать себя в реальных испытаниях и лучше понять, что стоит за словами „защитник Отечества“», — сказал Антон Орешков.

Программа соревнований включала несколько этапов: метание макета гранаты в цель, сборку и разборку учебного автомата на время, бег в экипировке и спортивную эстафету с элементами комплекса ГТО.

Все испытания были направлены на развитие физической выносливости, командного духа и навыков начальной военной подготовки.

Участники соревнований смогли лично пообщаться с ветеранами боевых действий, узнать о службе и боевом опыте из первых уст, перенять ценности служения Отечеству и ощутить свою причастность к обществу защитников страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.