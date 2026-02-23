Патриотический турнир «Гвардейская машина» прошел в Балашихе
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Военно-спортивные соревнования «Гвардейская машина» прошли в Балашихе в преддверии Дня защитника Отечества. Состязания организованы местным отделением Молодой Гвардии Единой России при поддержке администрации города, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, депутат Совета депутатов Антон Орешков, а также ветеран боевых действий, члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.
Для участников организовали выставку беспилотных летательных аппаратов, где они смогли познакомиться с современными образцами техники и узнать об их применении.
«Такие военно-спортивные форматы важны не только как соревнования, но и как возможность для молодежи почувствовать командный дух, ответственность и связь поколений. Здесь ребята могут попробовать себя в реальных испытаниях и лучше понять, что стоит за словами „защитник Отечества“», — сказал Антон Орешков.
Программа соревнований включала несколько этапов: метание макета гранаты в цель, сборку и разборку учебного автомата на время, бег в экипировке и спортивную эстафету с элементами комплекса ГТО.
Все испытания были направлены на развитие физической выносливости, командного духа и навыков начальной военной подготовки.
Участники соревнований смогли лично пообщаться с ветеранами боевых действий, узнать о службе и боевом опыте из первых уст, перенять ценности служения Отечеству и ощутить свою причастность к обществу защитников страны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.