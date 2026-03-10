Парк Победы в Краснозаводске проведет неделю спортивных программ

Серия спортивных и игровых мероприятий пройдет с 10 по 14 марта в парке «Победы» в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. Жителей приглашают на разминку «Физкульт Ура!», литературную викторину и игровую программу для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неделя активного отдыха стартует 10 марта. Во вторник в парке состоятся литературная викторина «От А до Я» и спортивная разминка «Физкульт Ура!». Участники смогут проверить знания и провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья.

В четверг, 12 марта, мероприятия повторят. Организаторы отмечают, что это возможность присоединиться к программе тем, кто не смог прийти ранее, а также закрепить полученные знания и навыки.

Завершится неделя 14 марта игровой программой «Пора играть!». Гостей ждут подвижные игры и развлечения. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.