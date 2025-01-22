Пара теннисисток Подмосковья впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Подмосковные теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли полуфинал Australian Open в парном разряде среди женщин. Для спортсменок это первый турнир «Большого шлема» вместе и первый полуфинал, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В четветьфинальном матче соревнований пара Шнайдер/Андреева сыграла с дуэтом Камилла Рахимова и Сара Соррибес-Тормо (Россия/Испания). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу представителей Подмосковья. Матч длился 1 час и 7 минут. Шнайдер и Андреева ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 и 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале Australian Open подмосковный дуэт сыграет против пары посеянной под первым номером чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер проводят четвертый совместный турнир. Ранее они стали обладателями серебряных медалей на Олимпийских играх и выиграли титул в Брисбене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.