Памятный забег «Рекорды Победы» пройдет в Реутове

сегодня в 17:51

В Реутове 18 мая пройдет памятный забег «Рекорды Победы». Забег пройдет у сцены Фабричного пруда в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Для участия в день соревнований необходимо предъявить:



документ, удостоверяющий личность;

несовершеннолетним - разрешение родителей или опекунов на участие в забеге;

оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к мероприятию и занятиями физической культурой без ограничений.

Регистрировать участников будут с 8:30 до 9:55. В 10:00 пройдет разминка, а старт забега намечен на 10:15.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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