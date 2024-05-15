Памятный забег «Рекорды Победы» пройдет в Реутове
В Реутове 18 мая пройдет памятный забег «Рекорды Победы». Забег пройдет у сцены Фабричного пруда в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для участия в день соревнований необходимо предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;
- несовершеннолетним - разрешение родителей или опекунов на участие в забеге;
- оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к мероприятию и занятиями физической культурой без ограничений.
Регистрировать участников будут с 8:30 до 9:55. В 10:00 пройдет разминка, а старт забега намечен на 10:15.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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