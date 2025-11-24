«Пахра Подольск» одержала победу на Чемпионате Московской области по волейболу

В рамках Чемпионата Московской области по волейболу среди мужских команд 23 ноября на площадке спортивной школы «Пахра» состоялся матч между командами ВК «Мытищи» и «Пахра Подольск». Команда «Пахра Подольск» одержала победу над соперником со счетом 3:0. Для подольской команды эта встреча стала второй в турнире, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Мы очень довольны сегодняшней игрой и, конечно, победой. Ребята выложились на полную, показали отличный командный дух и сплоченность. Это прекрасный стимул для нас идти дальше и готовиться к следующим матчам», — сказал капитан команды «Пахра Подольск» Александр Зайцев.

Всего в Чемпионате участвуют 8 сильнейших команд, разделенных на две подгруппы по 4 участника. Регулярный сезон, который стартовал в октябре, проходит в два круга: первый завершится до Нового года, а второй круг матчей состоится после праздников. Плей-офф, где определится чемпион, запланирован на апрель.

Каждая команда состоит из шести игроков на площадке, при этом общий состав может насчитывать до 14 человек, включая запасных.

