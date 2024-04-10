Овечкин установил еще один рекорд НХЛ
Александр Овечкин провел больше всех сезонов с 30 заброшенными шайбами
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Российский хоккеист Александр Овечкин провел больше всех сезонов в НХЛ с 30 заброшенными шайбами, сообщает ТАСС.
Российский нападающий «Вашингтона» в выездном матче против «Детройта» забросил 30-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом он провел 18-й сезон с такой результативностью.
Овечкин забил уже 852 и продолжает гонку за Уэйном Гретцки, который 894 раз поражал ворота соперника за карьеру.