Открывается регистрация на детские старты полумарафона в Волоколамске

12 мая в 12:00 откроется регистрация на детские забеги в рамках полумарафона «Волоколамский рубеж». Забеги доступны для юных спортсменов в возрасте от 4 до 11 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Зарегистрировать ребенка можно будет по ссылке на странице бегового события.

Полумарафон в Волоколамском муниципальном округе состоится 7 июня и станет вторым забегом «Суперлиги Подмосковья» в 2025 году. Для детей доступны бесплатные слоты на 300 и 600 метров. Количество мест для участия ограничено.

Открытие бегового сезона состоялось в Коломне. В полумарафоне «Летопись Победы» приняли участие более 1600 участников. Следом за Волоколамском забег пройдет в Раменском 12 июля. Полумарафон «По берегу озера» станет новой локацией для «Суперлиги Подмосковья». 16 августа в Дубне пройдет полумарафон «Большая Волга», а завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».

Принять участие в забегах могут все желающие: от начинающих до продвинутых бегунов. Для тех, кто только начинает пробовать свои силы в забегах «Суперлиги Подмосковья» в рамках каждого события подготовлена специальная дистанция на 3 км. Приобрести слот на данную дистанцию можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Опытным бегунам, как и в предыдущих сезонах, на выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км. Промокоды на бесплатное участие можно выиграть, тренируясь и участвуя в розыгрышах на сайте проекта.

Также заработанные участником «Суперлиги Подмосковья» баллы можно обменять на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

Добавим, что c 1 февраля 2024 года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачёте, но и в командных номинациях. Рейтинг сообщества напрямую зависит от усилий, вложенных каждым атлетом — все очки суммируются.

Старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.