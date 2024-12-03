Открытый турнир по универсальному бою прошел в Мытищах

Более двухсот юных спортсменов в возрасте от 6 до 13 лет из Москвы, Подмосковья, Смоленской и Калужской областей собрало Открытое первенство городского округа Мытищи среди юношей и девушек, которое прошло в местном «Центре Единоборств», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мытищинская спортивная школа «ЦДЮС» остается одним из флагманов развития универсального боя в нашей стране, ее воспитанники — неоднократные победители и призеры всероссийских и международных соревнований в этой дисциплине.

В ежегодном мытищинском турнире традиционно принимают участие самые юные единоборцы, для многих из которых этот соревновательный опыт — первый.

Здесь упрощенная полоса препятствий, нет сложных преград и барьеров, а вместо стрельбы из пневматического пистолета и метания ножей (как на взрослых первенствах) здесь для поражения цели используется теннисный мяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.