Открытый турнир по панкратиону прошел в Серпухове

В соревновании приняли участие 19 команд — это 221 человек из Москвы и Московской области. Спортивную школу «Зубренок» отлично представили следующие воспитанники:

1 место: Мустафо Ташев, Хикматулло Ташев, Варвара Арбузова, Максим Выкин, Константин Вахмистров, Русланбек Курбонов.

2 место: Виталий Швачко, Дастамбуй Мирзониджотов, Александр Щекланов, Арина Слухай.

Турнир, организованный спортивной школой «Зубренок» совместно с Федерацией панкратиона городского округа Серпухов при поддержке Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципалитета, а также Дворца спорта «Надежда», проходит ежегодно.

Целями и задачами соревнования является патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация здорового образа жизни среди молодежи, повышение спортивной квалификации участников и, конечно, развитие спорта в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.