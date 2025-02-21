Открытый Кубок ДОСААФ России по кросс-спидвею пройдет в Красногорске 22 февраля

22 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске состоятся соревнования по мотоспорту в рамках открытого Кубка ДОСААФ России по кросс-спидвею. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кросс — спидвей — это разновидность мотоциклетного спорта, которая сочетает в себе элементы мотокросса и спидвея.

Участников ждет сложная трасса, полная крутых поворотов, подъемов, спусков и участков с твердым покрытием.

Открытый Кубок ДОСААФ России по кросс — спидвею на приз председателя ДОСААФ России и главы городского округа Красногорск Московской области приурочен ко Дню защитника Отечества.

В соревнованиях примут участие спортсмены-мотоциклисты от 8 до 16 лет. Всего ожидается 130 участников на кроссовых мотоциклах. Начало соревнований — в 10:30.

Всех желающих приглашают посетить этот спортивный праздник и поддержать участников.

Возрастное ограничение: 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.