Открытую тренировку по вольной борьбе провели в Раменском округе

Открытая тренировка по вольной борьбе прошла в школе № 6 Раменского округа. Занятие провел тренер спортивной школы «Авангард» Солижон Кучербаев в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие более 20 юных спортсменов. Программа мастер-класса началась с обязательной разминки, после чего участники приступили к упражнениям на развитие силы, ловкости и координации.

Под руководством опытного наставника ребята вышли на ковер и отработали базовые приемы вольной борьбы. Тренировка прошла в динамичном формате и позволила школьникам получить практические навыки.

Проект «Выбор сильных» знакомит жителей округа с различными видами спорта и помогает выбрать подходящее направление. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к следующим открытым занятиям и сделать выбор в пользу активного образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.