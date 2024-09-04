Открытое первенство Раменского по лыжероллерам состоится 22 сентября

В Подмосковье пройдет Открытое первенство Раменского по лыжероллерам 22 сентября в 10:00 на лыжероллерной трассе Борисоглебского озера, сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

Целью данной программы является популяризация и развитие лыжных гонок, а также пропаганда здорового образа жизни.

Для участия в соревнованиях приглашаются мужчины и женщины различных возрастных групп, имеющие допуск врача, начиная от 1964 года рождения до 2017 года рождения и моложе.

Регистрация доступна на сайте до 18 сентября. В день соревнований регистрации не будет. Получить номера можно в день соревнований с 9:00.

На соревнованиях для обеспечения безопасности участников будет дежурить бригада скорой медицинской помощи. Ответственность за технику безопасности и правила поведения участников во время проведения соревнования несет главный судья. Участники без шлемов и очков не допускаются к соревнованиям.

В этом году, в июне, в Открытом первенстве Раменского по лыжероллерам приняло участие более двухсот человек. Самому младшему участнику было 5 лет, а самому старшему 80. Победители получили медали и грамоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.