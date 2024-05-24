Открытое первенство Раменского округа по лыжероллерам пройдет 2 июня

сегодня в 11:46

На лыжероллерной трассе г. Раменское 2 июня состоится открытое первенство Раменского городского округа по лыжероллерам, сообщается на сайте администрации горкоруга.

К участию в соревнованиях допускаются участники указанные в возрастной таблице положения к данному соревнованию, имеющие допуск врача.

Зарегистрировать участников можно на сайте до 28 мая 2024 года.

В день соревнований регистрация производится не будет, получить номера можно будет в день соревнований с 9:00.

Участники без шлемов и очков к соревнованиям не допускаются.

С положением о проведении открытого первенства можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.