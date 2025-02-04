Открытое первенство Раменского округа по бадминтону пройдет 5 и 6 февраля

В спорткомплексе «Борисоглебский» 5 и 6 февраля состоится открытое первенство Раменского муниципального округа по бадминтону. Целью соревнований является популяризация и развитие спорта в Раменском округе, а также выявление сильнейших спортсменов округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

К участию в первенстве допускаются спортсмены 2007 года рождения и моложе. Участники соревнований должны иметь справку, заверенную врачом о допуске к занятиям спортом, а также спортивную форму и обувь для зала на светлой подошве.

Соревнования — личные и проводятся в возрастных группах до 13 лет, до 15 лет и до 19 лет:

в одиночной мужской (МS), в одиночной женской (WS) категориях;

в парной мужской (МD), в парной женской (WD).

Победители и призеры финала награждаются медалями, кубками и грамотами Комитета по спорту и молодежной политике Раменского муниципального округа.

Регистрация участников соревнований и подача предварительных заявок производится по адресу электронной почты dush.badm@mail.ru до 18:00, 4 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.