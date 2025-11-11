Открытое первенство по тяжелой атлетике прошло в Ленинском округе

В подмосковном городе Видное 9 ноября в спортивном клубе «Богатырь» прошло открытое первенство Ленинского городского округа и турнир «Золотой Олимп» по тяжелой атлетике. В соревновании приняли участие более 60 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В этом году в соревновании принимали участие только спортсмены Ленинского округа. Некоторые из них впервые участвовали в подобном мероприятии, другие стремились подтвердить или повысить свои спортивные разряды. Многие из участников прошли отбор для участия во Всероссийском соревновании „Серебряный гриф“», –сказал мастер спорта по тяжелой атлетике и руководителя спортивного клуба «Богатырь» Алексей Корытько.

В рамках спортивного мероприятия, победителей определяли по наибольшему поднятому весу рывка и толчка. Победителем среди женщин стала — Ева Корытько, а среди мужчин — Кирилл Кухарский. Максимальный поднятый вес среди женщин составил 60 килограммов, а среди мужчин 140. Все победители были награждены медалями, кубками и грамотами от администрации Ленинского городского округа.

«Среди учеников клуба — спортсмены высокого уровня, добившиеся значительных успехов на международной арене. Светлана Щербакова является серебряным призером юношеских Олимпийских игр. Александра Фурдик завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы. Андрей Марков стал победителем Чемпионата Европы. Наталья Щеголева призер Чемпионате Европы. На сегодняшний день в спортивном клубе занимаются порядка 150 детей разных возрастов», — добавил Алексей Корытько.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.