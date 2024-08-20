Открытая тренировка по самбо прошла в Долгопрудном

На набережной парка Новые Водники провели открытую тренировку по самбо, сообщили в администрации городского округа Долгопрудный.

Может ли спортивная борьба быть красивой? Участники открытой тренировки по самбо, которая прошла в Долгопрудном, ответят: «Да!»

Яркое и зрелищное действо развернулась на набережной парка Новые Водники. Более 40 долгопрудненских ребят, занимающихся самбо, продемонстрировали зрителям свои навыки в этом виде спорта.

А провели тренировку Заслуженный мастера спорта по самбо, 4-х кратный чемпион мира Сергей Рябов и Заслуженная мастер спорта, 3-х кратная чемпионка мира Диана Рябова.

Самооборона без оружия — именно так расшифровывается «самбо». На тренировке наши юные спортсмены продемонстрировали не только свои навыки, но и то, как они относятся к такому сложному виду единоборства, как дружелюбны и корректны по отношению друг к другу.

И вполне вероятно, что сегодня эти девочки и мальчики учатся у чемпионов. А завтра они сами будут стоять на самых высоких ступенях пьедесталов!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал ход капремонта бассейна в Селятино. Он отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.



