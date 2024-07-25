Открылась регистрация на «Ночной забег» в Королеве

Стартовала регистрация участников на яркое и масштабное спортивное событие «Ночной забег со звездами», который состоится 17 августа в Королеве. Регистрация участников открылась 24 июля на сайте мероприятия, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Любители бега смогут преодолеть дистанции 5 или 10 километров. Регистрация на эти старты будет проходить волнами: первые слоты доступны с 24 июля, второй этап приема заявок откроется 7 августа. Также будет организован детский забег без хронометража. Регистрация на дистанцию 500 м будет проходить 17 августа на площадке бегового события. Лимит участников на детский забег — 150 человек.

К яркому и масштабному событию присоединятся самый громкий телеведущий Дмитрий Губерниев, олимпийский чемпион Никита Нагорный и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

«Ночной забег» — это не просто спортивное событие, а праздник бега в историческом центре Королева, который призван объединить любителей и профессионалов спорта разных возрастов со всего Подмосковья и России. Ожидается, что в забеге примут участие более 1,5 тысячи спортсменов. Трасса будет традиционной, многим любителям спорта она знакома по известному любителям бега «Космическому марафону».

Выдача стартовых пакетов будет проходить с 17:00 до 20:00 17 августа 2024 года в стартовом городке — на площади у Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина (ул. Терешковой, 1). После окончания официального времени выдачи стартовых пакетов все невостребованные стартовые пакеты для дистанций 5 км и 10 км будут доступны для повторной регистрации в порядке живой очереди.

«Ночной забег со звездами» — это уникальная возможность насладиться видами вечернего города, активно и насыщенно провести вечер со своими близкими людьми и друзьями. Для спортсменов и болельщиков будет подготовлена культурно-развлекательная программа. Для всех желающих будет работать светодиодная LED-фотозона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.