Открылась регистрация на благотворительный забег «Пульс Добра» в Подмосковье

В городском округе Коломна 20 сентября пройдет благотворительный забег «Пульс Добра». Регистрация открыта на все дистанции старта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Уникальный маршрут забега включает в себя классические дистанции: полумарафон 21,1 км, 10 км, 3 км и старты для детей на 300 и 600 м.

На старт выйдут дети, находящиеся в соцучреждениях Московской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями, воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно, любители и профессиональные спортсмены, а также самые маленькие бегуны в возрасте от 4 лет.

Собранные средства пойдут на помощь Государственному автономному учреждению социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Ступинский“.

Благотворительный забег «Пульс Добра» — это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года. По итогам 2017 года «Пульс Добра» признан победителем всероссийского конкурса «Лучший социальный проект России».

Мероприятие проводится в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Место проведения: г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. 7 (Конькобежный центр «Коломна»).

Дата проведения — 20 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.