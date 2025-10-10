Отделение гребли на байдарках и каноэ спортшколы Бронниц получило новое авто

При поддержке Минспорта РФ, Министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации городского округа Бронницы Спортивная школа олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина города Бронницы продолжает получать новый спортивный инвентарь и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отделение гребли на байдарках и каноэ получило автомобиль, предназначенный для транспортировки специальных прицепов, на которых перевозят гребные и моторные лодки. Это облегчит перевозку инвентаря спортсменов на соревнования в другие города и регионы.

На церемонии передачи присутствовали тренеры отделения гребли на байдарках и каноэ Спортивной школы олимпийского резерва, Антон Егоров — начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Бронницы — Антон Егоров и директор СШОР — Денис Королев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.