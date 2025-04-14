Определились все участники «Финала четырех» школьной лиги Подмосковья

Завершились игры регионального этапа школьной лиги Московской области. По итогам проведенных матчей определились все команды участники «Финала четырех», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования регионального этапа школьной лиги проходили в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Команды состязались в двух конференциях — западной и восточной.

По итогам отбора между городскими и муниципальными округами Московской области в соревнованиях по футзалу сыграют школьники из Ступина, Балашихи, Подольска и Дмитрова. В волейболе среди девушек в финал прошли команды из Истры, Дмитрова, Домодедова и Королёва. Юношеские коллективы будут представлять Королев, Щелково, Дмитров и Подольск. В шахматных баталиях встретятся спортсмены из Щелкова, Балашихи, Дубны и Подольска.

В баскетболе 3×3 на паркет выйдут команды юношей из Истры, Подольска, Щелкова и Балашихи, а среди девушек сыграют Наро-Фоминск, Подольск, Домодедово и Балашиха.

По итогам «Финалов четырех» в каждой из дисциплин, представленных в сезоне 2024/2025 Школьной лиги Подмосковья, будут определены абсолютные чемпионы соревнований. Решающие матчи финалистов пройдут с 24 по 29 апреля.

Подробнее ознакомиться с расписанием финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.

На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

В сезоне 2024/2025 Школьной лиги состоятся более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Муниципальный этап стартовал в ноябре 2024 года.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками.

Также в рамках Единой школьной лиги Московской области успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди учащихся и их родителей. Сформированы пресс-службы, где школьники могут попробовать себя в роли журналистов. Созданы фан-клубы и тематические сообщества в поддержку команд-участниц соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку турниров.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.