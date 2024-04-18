Определились полуфиналисты Лиги Чемпионов

В полуфиналы Лиги чемпионов вышли команды Германии, Франции и Испании

Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов по футболу, в четверг состоялись матчи турнира.

Мадридский «Реал»только в серии пенальти одолел «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Королевский клуб вышел на «Баварию» из немецкого Мюнхена, которая в четвертьфинале выиграла у лондонского «Арсенала».

Еще одна команда из Германии, дортмундская «Боруссия», победившая в четвертьфинале «Атлетико Мадрид» составит пару французскому «Пари Сен-Жермен», который вынес из турнира каталонскую «Барселону».