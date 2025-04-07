Определились победители и призеры финала школьной лиги Подмосковья по тэг-регби

Первое место среди учащихся 2014–2015 годов рождения заняла сборная команда городского округа Краснознаменск. Серебряные медали завоевали спортсмены из команды городского округа Долгопрудный.

​Среди участников 2016–2017 годов рождения не было равных представителям городского округа Серпухов. В финале они переиграли сборную городского округа Домодедово.

​Отметим, что лучшие команды турнира примут участие во всероссийском этапе, который состоится в Москве.

​«Мы очень рады, что практически каждую неделю в разных уголках нашей страны проводятся такие замечательные соревнования. Ещё несколько лет назад мы даже и представить не могли, что детишки будут в таких комфортных условиях на современных аренах играть в регби. Обычно, знаете, дети приходят на трибуны различных соревнований, чтобы посмотреть на игру взрослых профессиональных спортсменов, мастеров спорта. А сегодня, видите, всё изменилось. Сегодня же профессиональные игроки, кстати, у которых сейчас должна быть тренировка, а они ее прогуливают ради вас, они смотрят на выступления наших молодых надежд», — сказал в ходе торжественной церемонии открытия спортивный директор федерации регби России Сергей Марков.

​За игрой юных спортсменов наблюдали профессиональные регбисты из команды «ВВА-Подмосковье». Ведущим мероприятия стал экс-капитан сборной России по регби, многократный чемпион России, чемпион Англии Василий Артемьев.

​В сезоне 2024–2025 Лига расширила свои границы и объединила свыше 3 000 участников из 453 команд. К проекту присоединились учащиеся младших классов. Заявки на участие в соревнованиях подали команды из 26 муниципальных образований региона в двух возрастных категориях: 1-2 классы и 3-4 классы. Таким образом, к 368 действующим командам школьных спортивных клубов средней школы в этом учебном году присоединились еще 85 коллективов младших классов. На первом этапе спортсмены соревновались между школами в своих городских округах. Затем команды преодолевали зональный отборочный этап, по результатам которого определялись участники финала Лиги. В матчах за главный трофей сезона сразились 16 лучших школьных сборных юношей и девушек из городских и муниципальных округов: Люберцы, Клин, Раменский, Домодедово, Долгопрудный, Краснознаменск, Балашиха, Власиха, Серпухов, Наро-Фоминский и Сергиево-Посадский.

​Финальные соревнования школьной спортивной Лиги Московской области по тэг-регби состоялись 4 апреля в спортивном комплексе «Триумф» городского округа Люберцы. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Тэг-регби — это бесконтактный формат регби, в котором запрещены силовые приемы и любые физические взаимодействия между игроками, что делает игру максимально безопасной. Основные отличия от классического регби: в облегченном формате для детей нет схваток и вбрасывания из аута, а захваты запрещены.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.