Определились победители и призеры финала школьной лиги Подмосковья по тэг-регби
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В городском округе Люберцы состоялись финальные соревнования подмосковной Школьной спортивной Лиги по тэг-регби, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первое место среди учащихся 2014–2015 годов рождения заняла сборная команда городского округа Краснознаменск. Серебряные медали завоевали спортсмены из команды городского округа Долгопрудный.
Среди участников 2016–2017 годов рождения не было равных представителям городского округа Серпухов. В финале они переиграли сборную городского округа Домодедово.
Отметим, что лучшие команды турнира примут участие во всероссийском этапе, который состоится в Москве.
«Мы очень рады, что практически каждую неделю в разных уголках нашей страны проводятся такие замечательные соревнования. Ещё несколько лет назад мы даже и представить не могли, что детишки будут в таких комфортных условиях на современных аренах играть в регби. Обычно, знаете, дети приходят на трибуны различных соревнований, чтобы посмотреть на игру взрослых профессиональных спортсменов, мастеров спорта. А сегодня, видите, всё изменилось. Сегодня же профессиональные игроки, кстати, у которых сейчас должна быть тренировка, а они ее прогуливают ради вас, они смотрят на выступления наших молодых надежд», — сказал в ходе торжественной церемонии открытия спортивный директор федерации регби России Сергей Марков.
За игрой юных спортсменов наблюдали профессиональные регбисты из команды «ВВА-Подмосковье». Ведущим мероприятия стал экс-капитан сборной России по регби, многократный чемпион России, чемпион Англии Василий Артемьев.
В сезоне 2024–2025 Лига расширила свои границы и объединила свыше 3 000 участников из 453 команд. К проекту присоединились учащиеся младших классов. Заявки на участие в соревнованиях подали команды из 26 муниципальных образований региона в двух возрастных категориях: 1-2 классы и 3-4 классы. Таким образом, к 368 действующим командам школьных спортивных клубов средней школы в этом учебном году присоединились еще 85 коллективов младших классов. На первом этапе спортсмены соревновались между школами в своих городских округах. Затем команды преодолевали зональный отборочный этап, по результатам которого определялись участники финала Лиги. В матчах за главный трофей сезона сразились 16 лучших школьных сборных юношей и девушек из городских и муниципальных округов: Люберцы, Клин, Раменский, Домодедово, Долгопрудный, Краснознаменск, Балашиха, Власиха, Серпухов, Наро-Фоминский и Сергиево-Посадский.
Финальные соревнования школьной спортивной Лиги Московской области по тэг-регби состоялись 4 апреля в спортивном комплексе «Триумф» городского округа Люберцы. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Тэг-регби — это бесконтактный формат регби, в котором запрещены силовые приемы и любые физические взаимодействия между игроками, что делает игру максимально безопасной. Основные отличия от классического регби: в облегченном формате для детей нет схваток и вбрасывания из аута, а захваты запрещены.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.