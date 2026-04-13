Определены участники «Финала четырех» Школьной лиги Московской области

Завершились игры регионального этапа Школьной лиги Московской области. По итогам проведенных матчей определились команды-участники и утверждён календарь «Финала четырех», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходили в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Решающие матчи пройдут с 20 по 24 апреля на спортивных площадках региона.

Финальный этап откроют шахматные соревнования, которые состоятся 20 апреля в усадьбе Гребнево (Щёлковский городской округ). За победу поборются команды из Щёлкова, Дубны, Одинцовского и Раменского округов.

21 апреля в Люберцах, во Дворце спорта «Триумф», пройдут матчи по баскетболу 3х3. В турнире среди девушек выступят команды Люберец, Мытищ, Ленинского и Богородского округов, среди юношей – Лобни, Одинцовского, Раменского и Павлово-Посадского округов.

22 апреля в Чехове, на базе Дворца спорта «Олимпийский», состоится финальный этап по футзалу с участием команд из Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского.

Соревнования по волейболу пройдут в два дня. 23 апреля в Подольске определятся сильнейшие среди девушек – за победу сыграют команды Подольска, Балашихи, Шатуры и Дмитровского округа. 24 апреля в Балашихе, в спортивном комплексе «Орион», состоятся финальные игры среди юношей, где встретятся команды Балашихи, Раменского, Мытищ и Одинцовского округа.

По итогам «Финалов четырех» в каждой из дисциплин, представленных в сезоне 2025/2026 Школьной лиги Подмосковья, будут определены абсолютные чемпионы соревнований.

Всего в областном этапе Школьной лиги Подмосковья принимают участие 336 команд, которые соревнуются в четырех видах спорта. В каждой дисциплине представлено по 56 команд. В баскетболе 3х3 и волейболе соревнования мальчиков и девочек проходят в отдельных зачетах. В футзале команды представлены исключительно мальчиками, а в шахматах допускается смешанный формат. Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов – учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

