Определены даты жеребьевки областного этапа команд Школьной лиги Подмосковья

Жеребьевка команд-участниц областного этапа Школьной лиги Московской области пройдет 26 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Распределение команд в дивизионах состоится в прямом эфире, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Трансляция жеребьевки пройдет в официальной паблике Школьной лиги в ВКонтакте. По итогам распределения в каждом из четырех дивизионов будут выступать по 14 команд.

Первый дивизион представят сборные округов: Химки, Солнечногорск, Истра, Дмитровский, Талдомский, Шаховская, Дубна, Лобня, Долгопрудный, Волоколамский, Лотошино, Мытищи, Клин и Красногорск.

Во втором дивизионе будут соревноваться школьники, представляющие округа: Можайский, Наро-Фоминский, Ленинский, Рузский, Одинцовский, Молодежный, Подольск, Серпухов, Чехов, Власиха, Краснознаменск, Домодедово Серебряные пруды и Ступино.

Третий дивизион соберет школьные команды из Балашихи, Орехово-Зуевского городского округа, Щёлково, Фрязино, Электростали, Богородского, Пушкинского, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского и Сергиево-Посадского округов, Королева, Восхода, а также Черноголовки и Звёздного городка.

В четвертом дивизионе состоятся игры команд из Люберец, Раменского, Коломны, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Лыткарино, Луховиц, Шатуры, Воскресенска, Бронниц, Жуковского, Котельников и Реутова.

Всего в областном этапе Школьной лиги Подмосковья примут участие 336 команд, которые будут соревноваться в четырех видах спорта. В каждой дисциплине будет представлено по 56 команд. В баскетболе 3х3 и волейболе соревнования мальчиков и девочек будут проходить в отдельных зачетах. В футзале команды будут представлены исключительно мальчиками, а в шахматах допускается смешанный формат. Состязания школьных коллективов состоятся в марте и апреле 2026 года.

Команды, занявшие первые места в своем дивизионе, проходят в «Финал четырех». Напомним, что в сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области состоятся свыше 15 000 соревнований, в которых принимают участие более 50 000 учащихся из 650 учебных заведений региона. Всего во втором сезоне свои команды представили 56 муниципалитетов.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов – учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.