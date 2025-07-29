Определен состав сборной РФ по грэпплингу на чемпионат мира

Жарко в выходные 27 и 28 июля было не только на улице. Горячая атмосфера царила и на борцовском ковре культурно-спортивного комплекса «Нара» в Наро-Фоминском округе, ведь именно там проходили Всероссийские соревнования по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги памяти заслуженного тренера России Ризвана Бочкаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проведение таких соревнований стало для Наро-Фоминска уже одной из славных спортивных традиций. Ведь очень многие всероссийские турниры с участием лучших единоборцев проходят именно здесь.

В этом году соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Ризвана Бочкаева. Во многом благодаря Ризвану Султановичу в 2011 году в России появилась федерация грэпплинга.

Сегодня президентом Всероссийской федерации грэпплинга является глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. При голосовании его кандидатуру единогласно поддержали всем коллективом федерации.

На нынешнем турнире за право войти в сборную России сражались более шестидесяти спортсменов в обеих дисциплинах и в восьми весовых категориях. Поехать в этом году на чемпионат мира в Сербию смогут по два человека в каждом весе, именно поэтому борцы раскрывают максимум своих способностей. А учитывая тот факт, что с 2011-го года грэпплинг признан одной из дисциплин спортивной борьбы и имеет большие шансы попасть в программу олимпийских игр, то у чемпионов есть шанс показать себя на еще более высоком уровне. Единоборцы знают: дорога к золотым медалям начинается в Наро-Фоминске.

«Такие турниры подтверждают: Наро-Фоминск — настоящая столица грэпплинга. Мы создаем все условия, чтобы спортсмены росли, побеждали и прославляли Россию на международной арене», — отметил глава округа, президент Всероссийской федерации грэпплинга Роман Шамнэ.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.

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