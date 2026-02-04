ОМОН «Пересвет» победил в чемпионате по офицерскому троеборью в Подмосковье

В Главном управлении Росгвардии по Московской области прошел чемпионат по офицерскому троеборью. В соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из команд СОБР «Гюрза», СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет», ОМОН «Русич» и вневедомственной охраны.

Программа включала стрельбу по мишеням с расстояния 25 метров, плавание на дистанциях 100, 200 и 300 метров, а также лыжную гонку на 5 и 10 километров. Участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и волю к победе.

По итогам состязаний первое место заняла команда ОМОН «Пересвет», второе — СОБР «Булат», третье — ОМОН «Русич». Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Лучшие спортсмены представят Московскую область на чемпионате Центрального округа Росгвардии по лыжным гонкам и офицерскому троеборью в феврале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.