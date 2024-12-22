Олимпийский чемпион Александр Соколов провел тренировку для Школьной лиги

В городском округе Королев 21 декабря прошел мастер-класс с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по волейболу Александром Соколовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На встрече с именитым спортсменом участники освоили упражнения, направленные на развитие навыков командной игры и координации, а также поучаствовали в эстафетах и конкурсах. Мастер-класс завершился товарищескими играми шести команд, после которых все желающие смогли получить автограф чемпиона и сделать памятное фото.

«Хочу пожелать ребятам, которые только начинают свой путь в волейболе, упорно трудиться. Важно уделять много внимания как тренировкам, так и учебе. Желаю им достичь тех целей, к которым они стремятся», — сказал Александр Соколов.

23 декабря проведут разминку для юных волейболисток Балашихинской школьной лиги двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, двукратная чемпионка мира, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, 11-кратная чемпионка России Екатерина Гамова и чемпионка мира по волейболу, четырехкратная чемпионка России, трехкратная обладательница Кубка России и трехкратный призер Лиги чемпионов Леся Махно. А 26 декабря в Подольске пройдет баскетбольный мастер-класс от двукратного чемпиона России, чемпиона Единой лиги ВТБ, серебряного призера Евролиги, обладателя кубка России и участника олимпийских игр Виктора Кейру.

Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. Первая тренировка школьников состоялась с чемпионкой России по волейболу, призером Кубка мира, игроком команды «Заречье-Одинцово» Марией Халецкой в Одинцове. А на мастер-классе в Истре профессиональными секретами с юными спортсменами поделится экс-капитан сборной России по футболу, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, лучший футболист России 2012 и 2013 годов, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 в составе национальной сборной Роман Широков.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.