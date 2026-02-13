Олимпийские чемпионы, титулованные спортсмены и известные медийные гости примут участие в лыжном фестивале «Гонка Легкова — 2026», который пройдет в столичных Лужниках с 13 по 15 февраля. Мероприятие пройдет при поддержке департамента спорта Москвы, сообщает пресс-служба организаторов.

Фестиваль откроется «Гонкой Легкова.Скорость»: профессионалы и любители выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 км. 14 февраля состоятся главные старты: «Гонка Легкова.Любители» на дистанции 10 км и «Гонка Легкова.Профессионалы» — соревнования среди ведущих лыжников страны и сборной России, за которыми можно будет следить в прямом эфире на Матч ТВ.

В этот же день зрителей ждет командная шоу-гонка «Гонка Легкова.Звезды», а также вечерняя эстафета для пар «Гонка Легкова.Любовь и лыжи», принять участие в которой смогут все желающие.

15 февраля пройдет «Гонка Легкова.Дети» — бесплатные старты для участников от 0 до 16 лет на дистанциях 0,3 км, 1 км и 3 км с амбассадорами-наставниками.

В шоу-гонках и профессиональных стартах выступят ведущие российские лыжники и биатлонисты: создатель проекта и победитель Олимпийских игр в Сочи — 2014 Александр Легков, российский биатлонист Иван Черезов — трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, лыжники Илья Черноусов — бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в лыжном марафоне, серебряные призеры Олимпийских игр — 2014 в эстафете Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров, а также действующие звезды сборной России Вероника Степанова, Юлия Ступак и Артем Мальцев.

К фестивалю присоединятся и представители других видов спорта — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, хоккеист Илья Ковальчук, футболист Денис Глушаков, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев и медийные гости: актер Никита Манец, ведущая Матч ТВ Юлия Астахова, блогер Юлия Емельянова и радиоведущие Кирилл Калинин и Артем Райтраун.

«Для меня „Гонка Легкова — 2026“ — особенная. Впервые мы проводим фестиваль в черте города, и это правда очень круто: событие такого масштаба становится настоящим городским зимним праздником. Ради такого спортивного досуга не нужно никуда выезжать — можно просто приехать в Лужники и провести выходные на свежем воздухе, с близкими и друзьями. „Гонка Легкова“ всегда была про людей и про атмосферу — про тех, кто любит лыжи и спорт, кто хочет попробовать новое и получить эмоции. И в этом году все складывается идеально: зима радует погодой, а Лужники дают невероятную энергетику. Я уверен, что нас ждет очень красивый уик-энд», — сказал Легков.

