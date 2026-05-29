Около 500 человек выйдут на старт КлинЗаБега 30 мая

Легкоатлетический забег «КлинЗаБег» пройдет 30 мая в Клину на площади у Ледового дворца имени В. Харламова. На старт выйдут около 500 спортсменов из Клина и других городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«КлинЗаБег» стал традиционным открытием бегового сезона для жителей округа и гостей из других муниципалитетов. Если в первом забеге участвовали 120 человек, то в этом году число спортсменов выросло почти в четыре раза.

Участникам предложат несколько дистанций. Дети пробегут 800 метров, взрослые смогут выбрать маршруты на 7, 14 и 21 километр. Также запланированы массовый и корпоративный забеги на 1,6 километра. На корпоративный кросс уже зарегистрировались 12 команд.

Трасса на 7 километров проходит по территории Сестрорецкого парка и считается достаточно сложной из-за спусков и подъемов. Накануне организаторы провели ознакомительный забег, чтобы спортсмены смогли изучить маршрут и увереннее чувствовать себя на старте.

Торжественное открытие состоится 30 мая в 9:00 у Ледового дворца. В стартовом городке для участников и гостей подготовят зоны отдыха и детскую анимацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.