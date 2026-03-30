Около 300 спортобъектов в Подмосковье получат камеры с ИИ по итогам 2026 года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать работу спортивных объектов. В 2026 году в регионе еще 81 спортобъект оснастят камерами с ИИ в рамках проекта «Умный ФОК». В общей сложности их будет уже около 300, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проект «Умный ФОК» реализуется на территории Московской области с 2024 года. Он позволяет принимать решения об использовании того или иного комплекса не на основе бумажных отчетов, а по реальным данным посещаемости и загруженности.

Губернатор на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил, что данную практику Подмосковья берут на вооружение и другие регионы.

«Цель — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нем было расписано. Ну, а вся автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать и видеть, где ФОКи у нас загружены, работают ритмично, доступность высокая, а где нужно предпринять определенные действия. Программу „Умный ФОК“ поддержал Владимир Владимирович Путин, нам нужно и дальше внедрять ее», — сказал губернатор.

Как камеры с ИИ помогают улучшать работу спортобъектов

В Московской области около 500 спортобъектов, из них 200 уже оборудованы камерами с ИИ. Технологии ведут учет посетителей, подсчитывают загрузку объекта. Полученные данные передаются в автоматизированную информационную систему «Мой спорт», обрабатываются и выводятся на дашборд.

С помощью ИИ можно узнать, когда залы переполнены или пустуют. Это позволяет перераспределять нагрузку между объектами, выявлять потребность в новых спорткомплексах, более эффективно распределять финансирование.

Спорткомплексы работают в разных режимах. Часто четверг и суббота — самые посещаемые дни, а воскресенье — недозагруженный. Цифровой подход уже позволил сбалансировать расписание на ряде объектов. В воскресенье стали делать акцент на проведении соревнований и семейных занятиях спортом.

К примеру, в марте в ФОКах Подмосковья прошли матч Школьной лиги (ДС «Лобня»), состязания по чирлидингу (ДС «Триумф» в Люберцах), Кубок по греко-римской борьбе (центр единоборств в Мытищах), турнир по карате (ДС «Восток» в Орехово-Зуевском), первенство по художественной гимнастике (ФСК «Салют» в Долгопрудном). Кроме того, незагруженные часы в ФОКах стали отдавать для занятий учащихся школ, техникумов и вузов, работников предприятий, участников «Активного долголетия», ветеранов СВО и членов их семей.

В 2026 году камерами с ИИ планируется оснастить еще 81 спортобъект Подмосковья, а ИИ-агент будет самостоятельно выдавать рекомендации по повышению эффективности работы ФОКов. Например, он сможет выявлять комплексы с длительным простоем и предлагать решения для увеличения посещаемости. Все это позволит увеличить загрузку спортсооружений на 15%. ИИ также сможет подсказывать, какие секции стоит запускать в конкретном спорткомплексе.

Планируется в будущем оборудовать такими камерами все спортобъекты Московской области. Кроме того, с 1 мая 2026 года будет осуществляться переход всех ФОКов в Подмосковье на оптимальное расписание. Для координации работы всех ФОКов также с 1 мая создается проектный офис директоров. Это позволит внедрить единые стандарты работы. Директора будут обмениваться опытом и стажировать сотрудников, чтобы «подтянуть» отстающие спорткомплексы до уровня лидеров.

«Мы видим, что ряд ФОКов работает практически круглосуточно, а некоторые — по „сокращенному“ графику. Поэтому мы проработали универсальное расписание, которое хотим внедрить с мая. Работа спортивных залов — с 9 до 23 часов, ледовых арен и бассейнов — с 6 до 24 часов, поскольку мы видим здесь востребованность жителей позаниматься до работы или после. Мы также запустили опрос в ФОКах: что улучшить в их работе? И большинство из посетителей просят сделать единый стандарт — оснащение раздевалок, зону гардероба, удобную навигацию, доступную среду и т. д.» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Проект «Умный ФОК» уже стал примером для других субъектов РФ. Он размещен на федеральной платформе «Цифровой регион», где собрано свыше 560 ИТ- и ИИ-решений.

В регионе действует онлайн-платформа «Спорт Подмосковья». Она позволяет не только найти ближайший к дому спорткомплекс, но и детально изучить информацию о тренерах, их квалификации, ознакомиться с расписанием тренировок и сразу записаться в понравившуюся группу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.