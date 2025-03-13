Около 30 дошкольников Люберец выполнили нормативы ГТО

Порядка тридцати ребят выполнили нормативы ГТО в рамках проекта «В школу с ГТО» в дошкольном отделении гимназии № 56, к. 6, городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мальчишки и девчонки выполнили спортивные нормативы I ступени комплекса «Готов к труду и обороне». Это бег на 10 метров, прыжок в длину с места, шестиминутный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3×10», — рассказал руководитель центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров.

Он добавил, что дошкольники справились со сдачей нормативов «на отлично»: двадцать два из них получат золотые знаки, пять — серебряные, один — бронзовый.

Проект «В школу с ГТО» стартовал в городском округе Люберцы в прошлом году в честь десятилетия комплекса в России. В нем принимают участие ребята в возрасте 6-7 лет.

Знаки отличия комплекса ГТО ребята получат на торжественной линейке 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.