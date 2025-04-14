Около 200 гимнасток приняли участие в первенстве Орехово-Зуевского округа

Второе первенство Орехово-Зуевского округа по художественной гимнастике «Весенняя мелодия» прошло во Дворце спорта «Восток». Около 200 гимнасток в возрасте от 4 до 17 лет из разных городов Подмосковья боролись за звание лучших из лучших. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это соревнования классификационные с выполнением до первого взрослого разряда включительно. Возрастная категория начинается от четырех с половиной лет и до шестнадцати, семнадцати лет. По программам юношеского разряда, спортивного взрослого разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта», — сказала главный судья соревнований, тренер юниорской сборной команды Московской области Татьяна Буздина.

На протяжении двух дней участницы демонстрировали свой профессионализм, владение предметом и артистизм. По итогу соревнований гимнасток наградили медалями, грамотами и памятными подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.