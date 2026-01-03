Около 150 жителей Домодедово начали год с «Забега обещаний»

Забег обещаний — 2026 состоялся в Домодедово. 1 января городской лес вновь стал точкой старта нового года — в Домодедово прошел традиционный «Забег обещаний». Уже шестой год подряд жители выходят на дистанцию, чтобы начать год с движения, свежего воздуха и веры в себя, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году к забегу присоединились около 150 участников. Вместе они преодолели символичную дистанцию 2026 метров — каждый со своим обещанием, целью и настроем на год вперед. Бежали и шли в свободном формате: с детьми, колясками, питомцами, скандинавскими палками — главное было участие и желание начать год активно.

«Традиционный „Забег обещаний“ успешно завершен! Огромное спасибо всем участникам, которые пришли и вписали свои обещания в новый год через этот замечательный забег! Каждый из вас внес свой вклад в атмосферу единства и стремления к новым достижениям. Особая благодарность команде „5 верст“ за поддержку и помощь в организации события. Пусть ваши обещания сбудутся, а новый год принесет множество побед и свершений!», — обратилась ко всем участникам забега дирекция парков Домодедово.

«Забег обещаний» — это не соревнование, а добрая традиция начинать год с действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.