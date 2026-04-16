Офицер Росгвардии Подмосковья взял серебро Кубка по ралли-кроссу

Помощник начальника главного управления Росгвардии по Московской области Евгений Аксаков занял второе место на Кубке YUKA ADV Pro Racing по ралли-кроссу на призы ДОСААФ России. Соревнования прошли на автодроме в подмосковном Мячково, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

В турнире участвовали более 60 профессиональных гонщиков, включая известных спортсменов и представителей Республики Беларусь. В рамках соревнований состоялось около 80 заездов, где пилоты демонстрировали технику управления и умение действовать в экстремальных условиях.

Гонки прошли в 11 классах — от мини-багги до мощных кузовных автомобилей. Участники трижды проходили трассу длиной один километр, в зачет шел лучший результат. Каждый заезд включал четыре круга по сложному покрытию.

Дополнительную сложность создали неблагоприятные погодные условия. Ледяной ветер и дождь сделали трассу скользкой и потребовали от спортсменов максимальной концентрации.

Полковник полиции Евгений Аксаков, имеющий звание мастер спорта и являющийся многократным призером чемпионатов России по классическому ралли и зимним трековым гонкам, выступил в категории «Суперавто». Он продемонстрировал уверенное управление автомобилем и занял второе место в одной из самых сложных дисциплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.