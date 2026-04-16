Отчим подрался с падчерицей и сдал ее полиции в Москве
В Москве отчим устроил драку с падчерицей, а затем отдал ее в полицию за плохое поведение и включение музыки в квартире. Девушку задержали из-за крика во время конфликта, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел примерно в 03:00 16 апреля. 18-летняя девушка слушала музыку и распивала алкоголь в своей квартире в Москве.
После жалобы отчима, девушку увезли полицейские в отдел. Затем она вернулась домой и выпивала дальше.
После этого отчим сделал замечание девушке. Начался конфликт.
Полиция опять приехала и задержала девушку. На заседании она признала, что могла кричать и использовать мат во время драки. Девушку отправили под административный арест на семь дней за мелкое хулиганство.
